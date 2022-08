TRE-PA já enviou mais de 10 mil urnas eletrônicas para municípios do interior paraense

Secretário de Tecnologia da Informação do TRE Pará, Alessandro Cruz, com a nova urna modelo 2020 – (Foto:Nassif Jordy/TRE Pará).

Zonas Eleitorais da Região Metropolitana de Belém serão as últimas a receber os equipamentos para Eleições 2022

Na manhã desta quarta-feira (10) a região do município de Altamira, no sudoeste do Pará, recebeu 421 urnas eletrônicas para as Eleições 2022. Desde o início do mês de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) já enviou mais de 10 mil equipamentos para as Zonas Eleitorais do interior do Pará.

Para realizar a distribuição, o TRE-PA dividiu em cinco lotes. Já foram enviadas ao Oeste/Baixo Amazonas, um total de 4.431 urnas eletrônicas; também no segundo lote, da região do Marajó, 1.490 urnas; e as urnas dos municípios da região Sul/Sudeste, para onde foram 4.454 urnas eletrônicas.

De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE Pará, Alessandro Cruz, o próximo lote são as urnas da região Nordeste, sendo direcionadas aos cartórios até dia 16 de agosto, um quantitativo de 6.817 urnas; e por último, serão enviadas as urnas da Região Metropolitana de Belém, totalizando 4.472, sendo que esse lote deve ser encaminhado mais próximo às eleições. “Os municípios da RMB receberão por último em razão do período de preparação das urnas no nosso depósito”, explica.

Ao todo, o Pará vai dispor de 21.664 urnas eletrônicas. Entretanto, nem todas serão imediatamente separadas para a votação. Além das seções eleitorais, mesas receptoras de votos, o Tribunal separa também unidades de reserva para eventual substituição no dia das eleições.

Armazenamento e preparação das urnas

Fora do período eleitoral, as urnas eletrônicas ficam nos Tribunais Regionais. No Pará, todos os equipamentos são armazenados em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. “Cada Tribunal Regional adota um modelo de guarda e conservação das urnas. Na nossa realidade, nós optamos por um modelo centralizado. Ou seja, todo o nosso parque de urnas eletrônicas fica em um único local”, conta o secretário.

Alessandro complementa que esse modelo permite que o TRT-PA tenha um controle mais próximo para as eventuais manutenções preventivas e corretivas. “São cerca de três a quatro ciclos de manutenção e exercitação no ano. A cada ciclo, a gente faz teste de teclado da urna, bateria interna, energia elétrica, micro terminal do mesário, display, enfim, é feita uma avaliação do estado geral da urna e de cada componente.

E esse modelo centralizado nos permite acompanhar mais de perto todo esse processo. Todos os testes são feitos no próprio depósito de urnas e nesse mês de agosto é realizado o envio delas para as Zonas Eleitorais, para que se sigam as demais etapas de preparação para as Eleições”, diz o gestor.

No período eleitoral, assim que as urnas chegam nas Zonas, elas são armazenadas nos depósitos dos cartórios eleitorais até o próximo período, que é a cerimônia oficial para a preparação das urnas, período amplamente divulgado para que haja participação da sociedade, partidos e entidades fiscalizadoras.

Ela será realizada na semana de 19 a 23 de setembro. É neste momento que as urnas vão receber os dados oficiais da eleição, que são os dados dos eleitores e candidatos concorrentes nas Eleições 2022.

“Posterior a isso, na semana que antecede o pleito, por volta do dia 28 de setembro, algumas urnas já devem ser encaminhadas para os locais de votação. Isso segue a realidade logística de cada zona eleitoral, dando prioridade para as localidades mais distantes e de difícil acesso”, reitera Alessandro.

Metade das urnas são novas

Segundo o TRE-PA, o parque de urnas nesta eleição subiu de 21 mil para praticamente 24 mil urnas. Em outubro, quase 50% dos equipamentos utilizados nas sessões são de modelo novo. “Nós trabalhamos desde modelos um pouco mais antigos (2009/2010/2011/2013/2015) e agora temos as urnas modelo novo 2020, com um quantitativo de 9.760”, conta Alessandro Cruz.

As urnas mais novas devem ser distribuídas aos municípios da RMB e também para as cidades da mesorregião nordeste, pois elas serão as últimas a passar pelo preparo para distribuição. (Com informações do Daleth Oliveira).

Jornal Folha do Progresso em 10/08/2022/

