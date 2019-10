Divisão de homicídios investiga desaparecimento de jovem em Santarém

José Euder foi visto pela última vez na madrugada de sexta-feira (27). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

Desaparecimento de José Euder está sendo investigado pela divisão de homicídios — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O caso de um jovem que está desaparecido desde a madrugada de sexta-feira (27) em Santarém, oeste do Pará, passará a ser investigado pela divisão de homicídios. Ao G1, a polícia informou que a moto do jovem foi encontrada e entregue à família.

De acordo com informações dos familiares, José Euder Viana Filho, de 25 anos, estava bebendo em frente a uma casa noturna na avenida Moaçara com um amigo. Ao retornarem para casa, cada um em uma moto, um carro de cor preta cercou José Euder.

Ainda segundo relatos do amigo do jovem, um homem saiu do carro e “jogou” José Euder no interior do veículo e outro homem assumiu a direção da motocicleta.

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil. A moto do jovem foi encontrada por populares e levada para a delegacia. Nesta terça-feira (1º) o veículo foi entregue à família.

Ao G1, o delegado Lucivelton Ferreira disse que iniciou as investigações quando o caso foi registrado. “O caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídios. Hoje a mãe do jovem esteve aqui e agora a delegacia especializada está investigando o desaparecimento deste rapaz”, contou.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

01/10/2019 14h56 Atualizado há 20 horas

