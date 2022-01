Prefeito Gelson Dill anuncia o Pagamento da segunda parcela do rateio do FUNDEB/70% em Novo Progresso- Total de R$: 7.264,553,21

O prefeito, Gelson Dill (MDB), anunciou nesta última terça-feira,18 de janeiro de 2022, o pagamento da segunda parcela do rateio do FUNDEB/70% que será feito aos profissionais do magistério até no final da próxima semana.

Ao lado da secretária de Educação, Ires Mello, que viabilizou o processo disse que foi feito um trabalho muito cuidadoso para se chegar ao rateio. “Ouvimos o Tribunal de Contas e a Secretaria de Finanças (Assessoria Contábil) e a Procuradoria do Município. “Neste dia 11 o FNDE se pronunciou a respeito do assunto e nos deu tranquilidade e segurança jurídica para podermos efetuar o pagamento”, disse Dill.

A primeira parcela foi pago no mês de dezembro de 2021, no de 1.549628,67 (um milhão quinhentos e quarenta e nove mil seiscentos e vinte e oito mil e sessenta e sete centavos), somando as duas o valor total do rateio será de R$: 7.264,553,21 (sete milhões duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte um centavos).

O Prefeito Dill manifestou sua satisfação com a gestão da Educação.

No total, o valor do rateio somou o montante de R$: 7.264,553,21 (sete milhões duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte um centavos) , incluindo as duas parcelas. O repasse foi calculado considerando a carga horária e o tempo de serviço de cada servidor, disse a secretaria de educação Ires Mello.

Um Novo Decreto foi assinado e até a próxima semana o rateio será depositado na conta dos servidores da educação em Novo Progresso.

